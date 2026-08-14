SpaceX вернул Польшу в европейскую зону роуминга

Американская компания SpaceX после обращения Варшавы вернула Польшу в европейскую зону роуминга терминалов Starlink.

Об этом сообщил польский министр цифровизации Кшиштоф Гавковский.

"Компания SpaceX ответила на мой запрос и не будет относиться к польским клиентам хуже, чем к клиентам из других европейских стран", - написал Гавковский в X.

"Полученное мной заявление однозначно: Польша будет включена во внутриевропейскую зону покрытия Starlink Roam. На польских клиентов не будут распространяться никакие новые ограничения", - добавил министр.

На днях SpaceX исключил Польшу из европейского региона связи для пользователей терминалов Starlink, который включает более 30 стран. Компания не раскрывала мотивов своего решения. В ответ на это глава польского МИД Радослав Сикорский пригрозил владельцу SpaceX Илону Маску, что Варшава перестанет оплачивать терминалы Starlink для Украины, если Польшу не вернут в европейский регион связи.