Счетной палате Азербайджана предоставлены новые полномочия

Счетной палате предоставлены новые полномочия.

Это нашло отражение в Указе Президента Ильхама Алиева о применении Закона Азербайджанской Республики № 440-VIIQD от 10 июля 2026 года «О внесении изменений в законы Азербайджанской Республики «О бюджетной системе», «О страховой деятельности» и «О Счетной палате» и о внесении изменений в Указ Президента Азербайджанской Республики № 259 от 5 сентября 2018 года «О применении Закона Азербайджанской Республики от 29 июня 2018 года № 1199-VQ «О Счетной палате».

Текст документа опубликован на официальном сайте Президента Азербайджана.

Предусматривается предоставление Счетной палате полномочий, связанных с Нахчыванской Автономной Республикой и страховой тайной.

Счетная палата сможет давать заключения по проекту и исполнению бюджета Нахчывана, а также по проектам соответствующих законов и годовым отчетам.

Кроме того, ведомство будет обладать полномочиями в отношении средств внебюджетных государственных фондов, целевых государственных фондов, публичных юридических лиц в автономной республике, кредитов, привлеченных под государственную гарантию, государственных грантов и технической помощи, а также средств внебюджетных фондов организаций, финансируемых из бюджета.

Палата также получит доступ к информации, составляющей страховую тайну, полученной профессиональными участниками страхового рынка.