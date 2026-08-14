В Азербайджане будет создана информационная система «Государственный аудит»

Президент Ильхам Алиев подписал Указ о создании информационной системы «Государственный аудит» (DAİS) и регулировании ряда связанных с этим вопросов.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Документ принят в целях исполнения изменений в законы «О бюджетной системе», «О страховой деятельности» и «О Счетной палате» от 10 июля 2026 года.

Указом утверждено Положение об информационной системе «Государственный аудит», а Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из нового документа.

Согласно указу, Счетной палате Азербайджана рекомендовано принять необходимые меры для формирования, ведения, организации деятельности и развития системы DAİS. Кроме того, Счетная палата совместно с Министерством цифрового развития и транспорта (МЦРТ) обеспечит размещение и модернизацию системы в «Правительственном облаке» (G-cloud) в соответствии с утвержденной концепцией, а также ее включение в Единый реестр государственных информационных ресурсов, систем и электронных услуг и Государственный реестр информационных систем персональных данных.

В свою очередь, МЦРТ совместно с Государственной службой специальной связи и информационной безопасности поручено обеспечить реализацию мер, вытекающих из правил формирования, интеграции и архивации госресурсов. Также Минцифры совместно с профильными госорганами, формирующими первичные данные, в трехмесячный срок должно принять меры для интеграции информации в систему DAİS через Информационную систему электронного правительства и проинформировать об этом главу государства.