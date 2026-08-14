СМИ: Зеленский не может найти посла Украины в США — все кандидаты отказываются

После увольнения Ольги Стефанишиной с поста посла Украины в США никто не хочет занимать эту должность.

Об этом сообщает Politico.

Издание отмечает, что украинский лидер Владимир Зеленский столкнулся с проблемой, поскольку не может найти подходящего человека. Источники пояснили, что он пытается найти дипломата, который обладает достаточным влиянием, чтобы представлять Киев в администрации президента США Дональда Трампа. Однако потенциальные кандидаты не хотят брать на себя эту задачу.

3 августа Зеленский уволил посла республики в США Ольгу Стефанишину. Позже, 5 августа, НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура страны предъявили подозрение Стефанишиной. Причиной могло стать ее незаконное обогащение.

Источник: Lenta.ru