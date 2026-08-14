Погода на субботу: В Баку ожидается дождь, усилится ветер
Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на субботу, 15 августа.
В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
Однако утром в некоторых местах возможен кратковременный дождь. Умеренный северо-западный ветер днем временами усилится.
Температура воздуха ночью составит 22-25° тепла, днем – 29-32° тепла.
Атмосферное давление - 759 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью – 70-75%, днем – 50-55%.
В районах Азербайджана местами ожидаются периодические дожди. В отдельных местах осадки будут носить кратковременный ливневый и интенсивный характер, возможны грозы и град. Ночью и утром в горных и предгорных районах осадки местами усилятся. Ночью и утром в отдельных горных районах возможен туман.
Ветер восточный, умеренный.
Температура воздуха ночью составит 22-26° тепла, днем – 32-37° тепла. В горах ночью будет 12-17° тепла, днем – 20-25° тепла.