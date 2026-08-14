В Баку расширяется сеть полос микромобильности: Новые изменения на улице Хана Шушинского - ФОТО
AYNA продолжает работу по развитию инфраструктуры микромобильности в столице Азербайджана.
Основная цель - обеспечить непрерывность сети, а также безопасность и комфорт участников дорожного движения, использующих средства микромобильности. Для создания непрерывной сети полос микромобильности поэтапно соединяются существующие велосипедные дорожки.
В рамках проведённых работ на улице Хана Шушинского организована полоса микромобильности.
Таким образом, были соединены существующие полосы на улицах Рашида Бехбудова и проспекте Вагифа.
На участке установлены соответствующие дорожные знаки – в ближайшие дни здесь также будут установлены защитные ограждения.
«В рамках городской концепции сеть полос микромобильности будет расширяться. Цель заключается в том, чтобы, в частности, при поездках на небольшие расстояния сделать средства микромобильности полноценным видом транспорта для участников дорожного движения» - отмечают в AYNA.