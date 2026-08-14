В Азербайджане выявлена новая схема мошенничества в WhatsApp и соцсетях

В последние дни наблюдаются случаи, когда в приложении WhatsApp и социальных сетях создаются аккаунты, схожие с аккаунтами граждан, после чего с них связываются с родственниками и знакомыми и под различными предлогами просят перевести денежные средства.

В таких случаях кибермошенники создают поддельные аккаунты, используя имя, фотографию и другие данные знакомого человека, а затем обращаются к его близким с просьбой срочно отправить деньги, сообщает 1news.az со ссылкой на МВД.

МВД призывает граждан быть внимательными и не доверять сразу подозрительным сообщениям, поступающим от имени знакомых, особенно если в них содержится просьба о переводе денежных средств.

Если вы получили сообщение с просьбой отправить деньги от имени знакомого человека, прежде всего свяжитесь с ним другим способом и убедитесь в достоверности информации - совпадение имени и фотографии профиля не подтверждает, что аккаунт действительно принадлежит этому человеку.

«При обнаружении подозрительных аккаунтов или сообщений не переводите деньги, не сообщайте личные и банковские данные и не переходите по подозрительным ссылкам. В случае столкновения с кибермошенничеством незамедлительно обращайтесь по номеру «102» или через официальные аккаунты МВД в социальных сетях» - отмечают в МВД.