Суд вернул иск против Пашиняна

Суд в Армении вернул бывшему главе Офиса представителя по международным правовым вопросам Липариту Дрмеяну его иск о защите чести и достоинства против премьер-министра Никола Пашиняна.

Поводом для судебного разбирательства стало заявление Пашиняна о том, что у компании «Электрические сети Армении» Самвела Карапетяна был «крот» в правительстве, подразумевая Дрмеяна. В ответ экс-чиновник подал иск с требованием публично опровергнуть эти утверждения как клеветнические.

Однако судья Альфред Варданян возвратил заявление из-за ряда существенных недочетов. В документе отсутствовали отчество и адрес регистрации самого истца, а копию иска Пашиняну направили по месту прописки, а не по фактическому адресу проживания. Кроме того, суд признал требования истца нечеткими: Дрмеян затребовал опровержения информации по нескольким пунктам, но не сформулировал конкретные фразы для опровержения, подчеркнув, что инстанция не уполномочена делать это за него.

Источник: Sputnik Армения