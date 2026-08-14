Утвержден меморандум о сотрудничестве в области статистики между Азербайджаном и Беларусью
Утвержден Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области статистики между Азербайджаном и Беларусью.
Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение «Об утверждении Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в области статистики между Государственным статистическим комитетом Азербайджанской Республики и Национальным статистическим комитетом Республики Беларусь».
Текст документа опубликован на официальном сайте Президента Азербайджана.
Распоряжением утвержден Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области статистики между Государственным статистическим комитетом Азербайджанской Республики и Национальным статистическим комитетом Республики Беларусь, подписанный 2 июня 2026 года в городе Минске.
После вступления в силу Меморандума о взаимопонимании, указанного в части 1 настоящего Распоряжения, Государственный статистический комитет Азербайджанской Республики должен обеспечить реализацию его положений.
Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики должно направить Правительству Республики Беларусь уведомление о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу Меморандума о взаимопонимании.