Утвержден меморандум о сотрудничестве в области статистики между Азербайджаном и Беларусью

Утвержден Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области статистики между Азербайджаном и Беларусью.

Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение «Об утверждении Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в области статистики между Государственным статистическим комитетом Азербайджанской Республики и Национальным статистическим комитетом Республики Беларусь».

Текст документа опубликован на официальном сайте Президента Азербайджана.

Распоряжением утвержден Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области статистики между Государственным статистическим комитетом Азербайджанской Республики и Национальным статистическим комитетом Республики Беларусь, подписанный 2 июня 2026 года в городе Минске.

После вступления в силу Меморандума о взаимопонимании, указанного в части 1 настоящего Распоряжения, Государственный статистический комитет Азербайджанской Республики должен обеспечить реализацию его положений.

Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики должно направить Правительству Республики Беларусь уведомление о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу Меморандума о взаимопонимании.