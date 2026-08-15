Сильные ливни в Тбилиси: подтоплены улицы, подвалы, станции метро, произошел оползень - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

В тбилисском районе Надзаладеви из-за сильных дождей произошел оползень.

Как сообщают местные СМИ, ход грунта зафиксирован на улице Санерге.

В результате оползня была повреждена стена одного из жилых зданий, пострадавших нет.

11:50

Сильные и интенсивные дожди, которые прошли накануне в столице Грузии, создали ряд проблем – в результате непогоды в городе затопило улицы, подвалы, станции метро "Руставели" и "Важа-Пшавела", сообщается в ночном заявлении мэрии Тбилиси.

Особенно большое количество осадков выпало на проспекте Тамарашвили, отмечают городские власти.

В районе Сабуртало был поврежден газопровод на улице Чиковани, что привело к эвакуации населения, проживающего в прилежащем доме. Позже работу газопровода восстановили.

Соответствующие службы мэрии Тбилиси, а также районные администрации столицы работали в режиме чрезвычайной ситуации, говорится в заявлении мэрии. Группа "Тбилисервис" проводила расчистку дорог и наводила порядок на улицах.

"На всех проблемных участках мобилизованы Служба управления чрезвычайными ситуациями и патрульная полиция, – сказано в информации мэрии.

Источник: Sputnik Грузия