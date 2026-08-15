Сильные ливни в Тбилиси: подтоплены улицы, подвалы, станции метро, произошел оползень - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
В тбилисском районе Надзаладеви из-за сильных дождей произошел оползень.
Как сообщают местные СМИ, ход грунта зафиксирован на улице Санерге.
В результате оползня была повреждена стена одного из жилых зданий, пострадавших нет.
11:50
Сильные и интенсивные дожди, которые прошли накануне в столице Грузии, создали ряд проблем – в результате непогоды в городе затопило улицы, подвалы, станции метро "Руставели" и "Важа-Пшавела", сообщается в ночном заявлении мэрии Тбилиси.
Особенно большое количество осадков выпало на проспекте Тамарашвили, отмечают городские власти.
В районе Сабуртало был поврежден газопровод на улице Чиковани, что привело к эвакуации населения, проживающего в прилежащем доме. Позже работу газопровода восстановили.
Соответствующие службы мэрии Тбилиси, а также районные администрации столицы работали в режиме чрезвычайной ситуации, говорится в заявлении мэрии. Группа "Тбилисервис" проводила расчистку дорог и наводила порядок на улицах.
"На всех проблемных участках мобилизованы Служба управления чрезвычайными ситуациями и патрульная полиция, – сказано в информации мэрии.
Источник: Sputnik Грузия