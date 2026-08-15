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Ханкенди и румынский Бая-Маре станут городами-побратимами

First News Media11:40 - Сегодня
Ханкенди и румынский Бая-Маре станут городами-побратимами

Достигнута договоренность об установлении широкого сотрудничества между Карабахским регионом Азербайджана и регионом Марамуреш Румынии.

14 августа находящаяся с официальным визитом в Румынии делегация во главе со специальным представителем Президента Азербайджана в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Эльчином Юсубовым встретилась с мэром города Бая-Маре, столицы румынского уезда Марамуреш, Иоаном Дору Дянкушем, сообщает 1news.az со ссылкой на посольство Азербайджана в Румынии.

На встрече обсуждались вопросы установления и развития связей между городами Бая-Маре и Ханкенди, реализация совместных проектов, обмен опытом и другие темы, представляющие взаимный интерес.

Мэр Бая-Маре Иоан Дору Дянкуш предложил определить конкретные направления развития связей с Азербайджаном, в том числе с Карабахским регионом, установить партнерские отношения с азербайджанскими компаниями и оценить возможности взаимных инвестиций. Он также выразил заинтересованность в сотрудничестве с Карабахским регионом в культурной, гуманитарной и спортивной сферах.

Специальный представитель Президента Азербайджана Эльчин Юсубов поблагодарил за приглашение и рассказал о сходстве города Ханкенди с Бая-Маре по географическому положению, живописной природе и богатому наследию. Подчеркнув ведущую роль Ханкенди как столицы Карабахского региона Азербайджана, он отметил, что город имеет 270-летнюю историю, более 30 лет находился под армянской оккупацией и был освобожден в сентябре 2023 года в результате локальных антитеррористических мероприятий азербайджанской армии. Кроме того, Эльчин Юсубов рассказал о масштабных строительно-восстановительных и инфраструктурных проектах, реализуемых в Карабахе, и широких возможностях, созданных в регионе для иностранных инвесторов. «Масштабные проекты, реализуемые в Карабахе, с точки зрения долгосрочной стратегии представляют пользу для всех стран региона, в том числе европейских стран», — отметил он.

Е.Юсубов также пригласил румынскую сторону посетить с официальным визитом Азербайджан, в частности Карабах.

На встрече стороны достигли договоренности о подписании соглашения о побратимстве между городами Бая-Маре и Ханкенди.

14 августа делегация во главе с Эльчином Юсубовым встретилась с главой региона Марамуреш Румынии Габриэлем-Валером Зэтей.

Предметом обсуждения стало развитие связей между Азербайджаном и Румынией, в частности установление широкого сотрудничества между регионами Карабах и Марамуреш в различных сферах.

В ходе встречи азербайджанская сторона заявила об открытости к сотрудничеству с регионом Марамуреш и в целях оценки экономических и инвестиционных возможностей пригласила Габриэля-Валера Зэтю посетить Карабах с официальным визитом. В рамках визита обсуждались проведение взаимных дней регионов в Карабахе и Марамуреше, а также организация бизнес-форума с участием предпринимателей двух регионов.

Глава румынского региона Марамуреш Габриэль-Валер Зэтя принял приглашение, отметив, что развитие сотрудничества на региональном уровне способствует укреплению связей между двумя странами. Он выразил заинтересованность в участии азербайджанских инвесторов в проектах, реализуемых в возглавляемом им регионе.

В свою очередь, Е.Юсубов подчеркнул важность развития сотрудничества Азербайджана с европейскими странами, особенно с Румынией, являющейся стратегическим партнером. Он оценил освобождение Карабаха от более чем 30-летней оккупации под руководством Президента Ильхама Алиева и установление устойчивого мира и стабильности в регионе как историческое достижение.

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