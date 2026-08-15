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Члены ОДКБ считают Армению союзником по организации — генсек

First News Media10:23 - Сегодня
Члены ОДКБ считают Армению союзником по организации — генсек

Страны-участники Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) считают Армению союзником по организации.

Об этом агентству РИА Новости сообщил генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков.

«Армения с самого начала была активным и гармоничным государством-членом, внося достойный вклад в укрепление коллективного потенциала, и государства-члены ОДКБ по-прежнему рассматривают эту страну как союзника по организации», — отметил он.

Он подчеркнул, что руководители стран-участниц неоднократно заявляли о своей готовности вести диалог с Ереваном по всем вопросам, связанным с возобновлением полноценного участия Армении в совместной работе.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин сообщил, что вопрос о лишении права голоса Армении в ОДКБ может быть рассмотрен на саммите 11 ноября.

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