В Бакинском метрополитене строятся новый тоннель и вентиляционная шахта

Строительство между станциями «Джафар Джаббарлы» и «28 Мая» близится к завершению.

Проект разделения линий включает в себя семь различных сложных проектов.

Об этом АПА сообщил пресс-секретарь ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов.

«В рамках первого этапа электродепо “Дарнагюль” уже введено в эксплуатацию. Также одной из вторых важных задач было строительство тоннеля протяжённостью около 200 метров. В этом направлении уже выполнены определённые работы: из 211 метров тоннеля уже построено около 39 метров, и поскольку они достигли участка, где сегодня осуществляется движение, возникла необходимость остановить движение поездов. Эти работы, как я уже отметил, будут продолжаться 11 месяцев.

В настоящее время строительство пешеходной лестницы между станциями “Джафар Джаббарлы” и “28 Мая” близится к завершению. В течение ближайших полутора-двух месяцев эта лестница будет введена в эксплуатацию. Это означает, что ещё одна пешеходная лестница, соединяющая станции “Джафар Джаббарлы” и “28 Мая”, позволит более удобно регулировать пассажиропотоки.

В рамках проекта разделения линий также будут построены две электрические подстанции, обеспечивающие движение поездов, поскольку речь идёт об отдельных независимых линиях, а ещё одна подстанция будет реконструирована».

Он отметил, что в течение 11 месяцев между станциями «Низами» и «Джафар Джаббарлы» строится новая вентиляционная шахта для системы вентиляции. На данном участке также будут проведены значительные работы по устранению последствий воздействия на тоннельную инфраструктуру, которые являются проблемой Бакинского метрополитена и приводят к снижению скорости движения поездов.