Поезд с российской пшеницей для Армении отправился со станции Биляджери

Сегодня со станции Биляджери ЗАО "Азербайджанские железные дороги" транзитом через Азербайджан в Армению отправлен грузовой поезд с российской пшеницей.

Как сообщает 1news.az, восемь вагонов поезда загружены 560 тоннами пшеницы.

Состав движется в сторону станции Бёюк-Кясик.

Ранее транзитом через Азербайджан из России в Армению было отправлено более 42 тыс. тонн пшеницы, около 9 тыс. тонн удобрений, 1 136 тонн пропана, 133 тонны алюминия, 1 114 тонн угля и 67 тыс. тонн древесины.

Из Азербайджана в Армению были экспортированы нефтепродукты: около 15 тыс. тонн дизельного топлива и около 5 тыс. тонн бензина АИ-92 и АИ-95.