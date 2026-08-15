В Баку прошёл масштабный субботник

В субботу, 15 августа, Исполнительная власть города Баку провела в столице очередной масштабный субботник.

Специальная коммунальная техника вымыла основные проспекты, улицы и дворовые территории безопасными моющими средствами, а службы благоустройства привели в порядок остановки, скамейки, фонарные столбы и витрины объектов, сообщает 1 news.az со ссылкой на ИВ столицы.

Специалисты Объединения озеленительного хозяйства также вымыли деревья, провели обрезку сухих веток и высадили новые цветочные композиции в городских парках.

Параллельно с уборкой для жителей и гостей столицы организована культурная программа. Сегодня в 19:00 под открытым небом пройдут бесплатные концерты на нескольких локациях: в парке «Низами Гянджеви», Лесном парке, Центральном ботаническом саду, парке Гейдара Алиева и в амфитеатре у станции метро «Гянджлик». Вечерние концерты в парках Баку стали регулярными и будут проходить до конца лета.