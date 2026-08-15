Брюс Уиллис выдал замуж дочь - ФОТО

Младшая дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур, 32-летняя Таллула Уиллис, вышла замуж за музыканта Джастина Эйси.

Свадьба состоялась 8 августа в Сан-Вэлли, штат Айдахо, сообщает 1news.az со ссылкой на западные СМИ.

Одним из самых трогательных моментов торжества стало присутствие Брюса Уиллиса. Несмотря на проблемы со здоровьем, актёр смог разделить с дочерью один из главных дней в её жизни. На опубликованных фотографиях Брюс нежно обнимает Таллулу, а её жених пожимает ему руку.

Таллула и Джастин, выступающий под сценическим именем NIGHTIES, были вместе около двух лет. В декабре 2024 года музыкант сделал Таллуле предложение.

На свадьбе присутствовали Деми Мур и старшие сёстры невесты - Румер и Скаут Уиллис. Но особенно символичным стало то, что рядом с Таллулой в этот важный момент был именно её отец - Брюс Уиллис, который сегодня практически не появляется на публике.