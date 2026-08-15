 Метрополитен: Работа станции «28 Мая» останется без изменений, однако принцип движения поездов по Зеленой линии будет изменен | 1news.az | Новости
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Метрополитен: Работа станции «28 Мая» останется без изменений, однако принцип движения поездов по Зеленой линии будет изменен

First News Media12:04 - Сегодня
Метрополитен: Работа станции «28 Мая» останется без изменений, однако принцип движения поездов по Зеленой линии будет изменен

В Бакинском метрополитене начинается новый этап.

Об этом AПА сообщил пресс-секретарь ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов.

По его словам, до настоящего времени Бакинский метрополитен, принимая все возможные технические меры, обеспечивал минимальные интервалы движения поездов. «Однако теперь мы можем говорить о начале принципиально нового этапа, направленного на дальнейшее сокращение интервалов, как это принято в мировой практике. Правда, в предстоящий период будут определенные ограничения. Наши пассажиры не смогут передвигаться в направлении станций “28 Мая” и “Низами”. Другими словами, по Красной линии будет обеспечено движение поездов в направлениях “Ичеришехер” и “Ази Асланов”. Работа станции “28 Мая” останется без изменений. Однако принцип движения поездов по Зеленой линии меняется. Поезда будут курсировать по маршруту “Дарнагюль — Низами”. Интервал движения по Красной линии составляет 2 минуты 30 секунд, по Зеленой линии сейчас — 3 минуты 30 секунд. Однако в дальнейшем, благодаря более частому мониторингу, будут изучаться направления пассажиропотока».

По его словам, будут внесены существенные изменения как в части сокращения интервалов движения, так и информирования пассажиров: «С сегодняшнего дня на станциях Бакинского метрополитена будет обеспечено присутствие волонтеров. Кроме того, на станции будет направлен дополнительный персонал, который будет информировать пассажиров уже на входе. Это позволит принять необходимые меры, чтобы в дальнейшем не возникало путаницы. Предполагается, что строительные работы продлятся 11 месяцев. В этот период пассажиры смогут пользоваться шестью экспресс-маршрутами, определенными Азербайджанским агентством наземного транспорта, а также 20 регулярными автобусными маршрутами. По каждому из этих направлений будет проводиться отдельный мониторинг, а также приниматься меры для обеспечения максимально возможного удобства пассажиров».

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