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Госдепартамент США: Азербайджан соответствует требованиям фискальной прозрачности

First News Media12:03 - Сегодня
Госдепартамент США: Азербайджан соответствует требованиям фискальной прозрачности

Азербайджан соответствует требованиям фискальной прозрачности Госдепартамента США.

Как сообщает Report со ссылкой на Госдеп, об этом указано в "Отчете о фискальной прозрачности за 2026 год" ведомства.

В отчете подчеркнуто, что департамент провел ежегодный обзор минимальных требований к финансовой прозрачности, проведя консультации с другими соответствующими федеральными ведомствами, и обновил критерии ежегодной оценки. Департамент оценил финансовую прозрачность 139 правительств (и Палестинской автономии), определенных в "Отчете о фискальной прозрачности за 2014 год", установил, соответствует ли каждое правительство минимальным требованиям, и оценил, достигли ли правительства, не соответствующие минимальным требованиям финансовой прозрачности, значительного прогресса в выполнении этих требований в обзорный период с 1 января по 31 декабря 2025 года.

В отчете сообщается, что при проведении обзора за 2026 год департамент принял во внимание информацию, полученную от посольств и консульств США, других правительственных ведомств США, международных организаций и организаций гражданского общества. При оценке соответствия правительств основным минимальным требованиям финансовой прозрачности для обеспечения значимого общественного участия в бюджетных процессах департамент признал, что специфические обстоятельства правительств различаются. Тем не менее в отчете оценивается, соответствуют ли правительства основным минимальным требованиям финансовой прозрачности для обеспечения значимого общественного участия в бюджетных процессах.

Госдепартамент США подтвердил, что наряду с Азербайджаном минимальным требованиям финансовой прозрачности соответствуют Албания, Аргентина, Армения, Багамские острова, Бенин, Босния и Герцеговина, Ботсвана, Бразилия, Болгария, Буркина-Фасо, Кабо-Верде, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Кот-д'Ивуар, Хорватия, Чехия, Сальвадор, Эстония, Фиджи, Грузия, Гана, Греция, Гватемала, Гайана, Гондурас, Венгрия, Индия, Индонезия, Израиль, Ямайка, Иордания, Казахстан, Кения, Косово, Кыргызстан, Латвия, Литва, Малайзия, Мальта, Мавритания, Маврикий, Мексика, Микронезия (Федеративные Штаты), Молдова, Черногория, Марокко, Намибия, Непал, Северная Македония, Панама, Парагвай, Перу, Филиппины, Польша, Португалия, Румыния, Руанда, Сербия, Сингапур, Сейшельские острова, Словакия, Словения, Южная Африка, Шри-Ланка, Таиланд, Восточный Тимор, Тринидад и Тобаго, Тунис, Турция, Уганда и Уругвай.

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