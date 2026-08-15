Азербайджан поздравил Лихтенштейн с национальным днем
Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Лихтенштейн по случаю национального праздника.
Как передает 1news.az, об этом говорится на странице внешнеполитического ведомства в соцсети Х.
Warm congratulations to the people and the government of the Principality of Liechtenstein on the occasion of National Day.
Happy National Day, Liechtenstein! 🇦🇿🇱🇮 @MFA_LT pic.twitter.com/jjyzhHLLSZ — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) August 15, 2026
«Искренние поздравления народу и правительству Княжества Лихтенштейн по случаю национального дня. С национальным днем, Лихтенштейн», - говорится в публикации.
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