Казахстан назвал возможных хозяев «Игр будущего-2027»: среди них Азербайджан

Претендентами на проведение Игр будущего в следующем году могут стать Бразилия, Узбекистан и Азербайджан. Казахстан, который принял соревнования в этом году, готов поддержать любую кандидатуру и поделиться опытом организации турнира, сообщил ТАСС вице-министр туризма и спорта Казахстана Серик Жарасбаев.

"Вероятные претенденты, которые готовы провести у себя эти игры, - это Бразилия, один из потенциальных претендентов - Узбекистан. Я слышал также про Азербайджан", - сказал он, отвечая на вопрос о месте проведения следующего турнира.

Как отметил вице-министр, более конкретная информация по кандидатам будет озвучена уже после подведения всех итогов Игр будущего, завершившихся в Астане. При этом Жарасбаев добавил, что Казахстан поддержит любого кандидата. "Казахстан поддержит любую страну, которая проявит инициативу о проведении Игр будущего. Мы с удовольствием поделимся опытом проведения Игр у нас и готовы даже войти в состав оргкомитета, так как у нас ребята получили достаточно большой опыт. Мы в течение двух лет готовились к этим Играм. Я думаю, нам есть о чем рассказать и чем поделиться", - подчеркнул вице-министр.

Игры будущего прошли в Астане с 29 июля по 9 августа. По данным Минтуризма и спорта республики, трансляции соревнований посмотрели более 453 млн раз, еще 29 тыс. зрителей посетили стадионы в столице Казахстана для просмотра матчей турнира.

Турнир, который объединяет в себе киберспорт и традиционные виды спорта, был придуман в России, впервые его провели в Казани в 2024 году. На открытии тех Игр президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выдвинул инициативу провести такие соревнования в республике. В 2025 году турнир прошел в ОАЭ. На Играх будущего - 2026 прошли соревнования в восьми дисциплинах - фиджитал-футбол, фиджитал-баскетбол, фиджитал-шутеры, фиджитал-единоборства, фиджитал-танцы, Dota2, MLBB и PUBG: Battlegrounds.

Источник: ТАСС