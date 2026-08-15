МЧС призвало отказаться от купания в море из-за сильного ветра

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) вновь обратилось к населению в связи с наблюдающейся в Баку и на Апшеронском полуострове ветреной погодой, еще раз напомнив, что входить в море в такую погоду опасно.

Как сообщает 1news.az, ведомство также призвало граждан строго соблюдать соответствующие правила безопасности.

Напомним, что Национальная служба гидрометеорологии вынесла желтое предупреждение в связи с ветреной погодой, которая ожидается 15 августа в Баку и на Апшеронском полуострове, а также в некоторых регионах.