С сегодняшнего дня движение поездов между станциями метро «28 Мая» и «Низами» приостановлено - ВИДЕО

«Бакинский метрополитен» с сегодняшнего дня временно приостановил движение поездов между станциями «28 Мая» и «Низами» в рамках проекта по разделению линий.

Как сообщает 1news.az, ЗАО «Бакинский метрополитен», входящее в AZCON Holding, приступило к основному этапу строительных работ в рамках проекта по разделению Красной и Зеленой линий. Планируется, что строительные работы продлятся около 10–11 месяцев.

Проект реализуется в соответствии с «Государственной программой по совершенствованию транспортной инфраструктуры города Баку и прилегающих территорий на 2025–2030 годы», утверждённой распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Основная цель проекта, являющегося стратегической необходимостью для дальнейшего развития Бакинского метрополитена, заключается в устранении взаимозависимости «Красной» и «Зелёной» линий, снижении загруженности станций, сокращении интервалов между поездами до минимума и обеспечении стабильности движения.

В настоящее время тысячи пассажиров, следующих в разных направлениях, пользуются одной платформой станции «28 Мая», что особенно в часы пик приводит к чрезмерной загруженности и создаёт серьёзные трудности при посадке и высадке из поездов. После завершения проекта пассажиры, следующие в направлении «Ичеришехер», будут пользоваться платформой станции «28 Мая», а направляющиеся в сторону «Дарнагюль» — платформой станции «Джафар Джаббарлы». Кроме того, вторая пассажирская лестница, соединяющая станции «28 Мая» и «Джафар Джаббарлы», строительство которой близится к завершению, обеспечит более удобный и быстрый переход между станциями.

В качестве дополнительной меры с 14 августа начали действовать 6 новых экспресс-маршрутов, организованных AYNA.

Новые экспресс-маршруты:

▪ M1: «Элмляр Академиясы» – «28 Мая»

▪ M2: «Иншаатчылар» – «Низами» – «28 Мая»

▪ M3: «20 Января» – «Низами» – «28 Мая»

▪ M4: «20 Января» – «Кёроглу»

▪ M5: «20 Января» – «Гянджлик»

▪ M6: «Элмляр Академиясы» – «Гянджлик»

Также будет увеличено количество автобусов на 20 регулярных маршрутах (№ 2, 6, 7A, 9, 10, 14, 17, 18, 26, 61, 65, 79, 85, 88, 88A, 93, 133, 165, 199 и 202).

С 13 августа также изменены конечные остановки регулярных маршрутов № 32, 49, 120E и 125, следующих к транспортному центру «28 Мая». Их конечные остановки организованы в районе сада Самеда Вургуна. Так, конечная остановка маршрутов № 32 и 49 определена на улице Диляры Алиевой, а маршрутов № 120E и 125 — на улице Пушкина.