Индия введет в эксплуатацию пять новых ядерных реакторов

Индия планирует ввести в эксплуатацию пять новых ядерных реакторов в течение текущего десятилетия.

Об этом заявил индийский премьер Нарендра Моди, выступая с обращением к нации по случаю Дня независимости страны.

"Ядерная энергетика является одним из основных средств обеспечения энергетической безопасности. К 2047 году мы движемся к цели довести ее мощность до 100 гигаватт", — сказал он.

"Только в течение этого десятилетия мы намерены ввести в эксплуатацию пять новых ядерных реакторов", — подчеркнул он.

Моди напомнил, что в 2026 году Индия достигла прогресса в освоении технологии реакторов на быстрых нейтронах. "Это стало важным шагом на пути к самостоятельности страны в сфере ядерного топлива", — отметил Моди.

Глава индийского правительства также заявил о развитии в области разведки энергетических ресурсов на море.

"Ранее 99% побережья Индии было отнесено к зонам, где разведка недр была запрещена. Теперь эти территории открыты для освоения. Мы активно занимаемся глубоководной разведкой и поиском новых запасов", — сказал Моди.

Источник: ТАСС