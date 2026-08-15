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Общество

В Имишли произошло ДТП: есть погибший и пострадавший

First News Media12:32 - Сегодня
В Имишли произошло ДТП: есть погибший и пострадавший

В Имишлинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает региональный корреспондент АЗЕРТАДЖ, в ночное время на участке автодороги Гаджигабул — Бахрамтепе — Миндживан, проходящем через село Хубярлы Имишлинского района, автомобиль марки «ВАЗ» под управлением Турала Халилова столкнулся с другим транспортным средством, после чего водитель потерял управление и машина съехала с дороги.

В результате происшествия водитель «ВАЗа» получил травмы (пострадал), а пассажир, находившийся в автомобиле, погиб.

По факту проводится расследование.

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