В Индонезии число погибших из-за землетрясения возросло до 20 - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
Не менее 20 человек погибли в результате землетрясения в Индонезии.
Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на спасателей.
Ранее поступала информация о пяти погибших.
Магнитуда произошедшего землетрясения составила 7,7. За первым толчком последовали сильные афтершоки. Жителям побережья острова Флорес рекомендовали покинуть дома и держаться как минимум в 2 км от побережья из-за угрозы цунами.
По данным газеты Jakarta Globe, на острове повреждены правительственные и жилые здания, школы, медицинские и религиозные учреждения.
09:30
Пять человек погибли в результате землетрясения в Индонезии.
Об этом сообщила газета The Straits Times со ссылкой на губернатора провинции Восточная Нуса-Тенггара.
По ее информации, пять человек погибли под завалами обрушившихся домов.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло вблизи берегов Индонезии. За первым толчком последовали сильные афтершоки. Жителям побережья острова Флорес рекомендовали покинуть дома и держаться как минимум в 2 км от побережья из-за угрозы цунами.
На острове повреждены правительственные и жилые здания, школы, медицинские и религиозные учреждения, передает газета Jakarta Globe.