В Индонезии число погибших из-за землетрясения возросло до 20 - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Не менее 20 человек погибли в результате землетрясения в Индонезии.

Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на спасателей.

Ранее поступала информация о пяти погибших.

Магнитуда произошедшего землетрясения составила 7,7. За первым толчком последовали сильные афтершоки. Жителям побережья острова Флорес рекомендовали покинуть дома и держаться как минимум в 2 км от побережья из-за угрозы цунами.

По данным газеты Jakarta Globe, на острове повреждены правительственные и жилые здания, школы, медицинские и религиозные учреждения.

09:30

Пять человек погибли в результате землетрясения в Индонезии.

Об этом сообщила газета The Straits Times со ссылкой на губернатора провинции Восточная Нуса-Тенггара.

По ее информации, пять человек погибли под завалами обрушившихся домов.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло вблизи берегов Индонезии. За первым толчком последовали сильные афтершоки. Жителям побережья острова Флорес рекомендовали покинуть дома и держаться как минимум в 2 км от побережья из-за угрозы цунами.

На острове повреждены правительственные и жилые здания, школы, медицинские и религиозные учреждения, передает газета Jakarta Globe.