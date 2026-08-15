В Баку ожидается ветер, в районах — ливни

Обнародован прогноз погоды на 16 августа.

Какой будет погода в Баку и на Абшеронском полуострове?

Как сообщили 1news.az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно без осадков. Временами будет усиливаться северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 22–25° тепла, днём — 29–32° тепла. Атмосферное давление будет в пределах нормы — около 760 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70–75%, днём — 55–60%.

Какой будет погода в районах Азербайджана?

В некоторых районах Азербайджана ожидаются дожди. В отдельных местах возможны кратковременные ливни, грозы. Ночью и утром в некоторых горных районах временами будет туман. Умеренный восточный ветер будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 21–25° тепла, днём — 30–35° тепла, в горах ночью — 12–17° тепла, днём — 20–25° тепла.