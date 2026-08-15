Приостановка работы метро в Баку: на линии вышли 100 дополнительных автобусов - ВИДЕО

Азербайджанским агентством наземного транспорта организовано движение по шести новым экспресс-маршрутам.

Как сообщает APA, об этом журналистам заявил пресс-секретарь Азербайджанского агентства наземного транспорта (AYNA) Турал Оруджев.

«Сегодня, в связи с началом проекта разделения линий в ЗАО “Бакинский метрополитен”, наши граждане активно пользуются возможностями этих экспресс-маршрутов. В Транспортном пересадочном центре “28 Мая” действуют три экспресс-маршрута — M1, M2 и M3.

Экспресс-маршрут M1 соединяет станцию метро “Иншаатчылар” с Транспортным пересадочным центром “28 Мая”, а экспресс-маршрут M3 — станцию метро “20 Января” с Транспортным пересадочным центром “28 Мая”.

Особо отмечу, что автобусы экспресс-маршрутов M1 и M3, следующие от станций “Эльмляр Академиясы” и “20 Января” до Транспортного пересадочного центра, делают промежуточную остановку напротив станции метро “Низами”. Граждане также могут садиться в автобусы и выходить из них здесь», — отметил он.

По его словам, также организованы три дополнительных экспресс-маршрута — M4, M5 и M6:

«Маршруты M4 и M5 отправляются от станции метро “20 Января”. Маршрут M4 соединяет станцию метро “20 Января” со станцией метро “Кёроглу”, а M5 — станцию метро “20 Января” со станцией метро “Гянджлик”.

Наконец, экспресс-маршрут M6 следует от станции метро “Эльмляр Академиясы” до станции метро “Гянджлик”, откуда граждане смогут воспользоваться возможностями этих экспресс-маршрутов и продолжить движение в нужном направлении».

«Мы обращаемся к нашим гражданам с просьбой при планировании поездок заранее правильно оценивать свои маршруты и рационально пользоваться возможностями этих экспресс-маршрутов. Наша основная цель — свести к минимуму количество пересадок и поездок людей.

Кроме того, к 20 действующим регулярным автобусным маршрутам привлечено около 100 дополнительных автобусов, чтобы увеличить количество автобусов на линиях и повысить доступность, чтобы люди могли комфортно пользоваться автобусами.

В целях оказания помощи гражданам с сегодняшнего дня также начали работать волонтёры. Они находятся перед станциями метро “20 Января”, “28 Мая”, “Эльмляр Академиясы” и “Иншаатчылар” и предоставляют нашим гражданам необходимую информацию», — сообщил Турал Оруджев.