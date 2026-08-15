 Эмин Агаларов о трагедии в Sea Breeze: «Всесторонне содействуем расследованию» | 1news.az | Новости
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Эмин Агаларов о трагедии в Sea Breeze: «Всесторонне содействуем расследованию»

First News Media13:58 - Сегодня
Эмин Агаларов о трагедии в Sea Breeze: «Всесторонне содействуем расследованию»

Основатель Sea Breeze, бизнесмен Эмин Агаларов прокомментировал трагический инцидент в аквапарке курорта.


Как сообщает 1 news.az, на своей официальной странице в Instagram он написал следующее:

«На территории аквапарка в Sea Breeze в результате трагического происшествия погиб ребенок.

От себя лично и от имени всей команды Sea Breeze выражаю самые глубокие и искренние соболезнования семье. Нет слов, которые могли бы облегчить боль родителей и близких в такой момент.

Сейчас ведется следствие, которое устанавливает все обстоятельства произошедшего, в том числе причины попадания ребенка в техническую зону бассейна, где за ограждениями работают водяные насосы.

Мы со своей стороны всесторонне содействуем расследованию.

Безопасность детей и взрослых всегда была и остается для Sea Breeze безусловным приоритетом и обязательством. Все зоны и объекты курорта регулярно проходят проверки со стороны МЧС и соответствующих служб. Аквапарк работает третий сезон и за это время принял более 350 000 гостей.

В связи со случившимся все меры безопасности будут дополнительно перепроверены и усилены.

Команда Sea Breeze и лично я окажем семье всю необходимую поддержку и помощь».

 

Напомним, что накануне в бассейне на территории Sea Breeze нога 4-летнего ребёнка оказалась зажата водяным насосом.

Как сообщило МЧС, несмотря на работу спасателей и реанимационные мероприятия, спасти его не удалось, по факту происшествия проводится расследование.

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