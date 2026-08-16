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Общество

Умер известный советский интервьюер

First News Media22:25 - 16 / 08 / 2026
Умер известный советский интервьюер

В возрасте 85 лет умер советский и российский журналист Феликс Медведев, бравший интервью у известных писателей.

Как передает 1news.az, об этом сообщает ТАСС.

"Скончался 14 августа после продолжительной болезни", - сообщили агентству члены его семьи.

Медведев окончил редакторский факультет Московского полиграфического института. С 1975 по 1990 год он работал в журнале "Огонек", руководя отделом поэзии. Кроме того, Медведев печатался в таких изданиях, как "Время и мы", "Вечерняя Москва", "Парламентская газета" и других. Также вел передачу о культуре и литературе "Зеленая лампа".

Медведев также был известен как интервьюер. В разное время он беседовал с поэтами Евгением Евтушенко, Беллой Ахмадулиной, Иосифом Бродским, писателем Чингизом Айтматовым, последним генсеком ЦК КПСС Михаилом Горбачевым, модельером Ив Сен-Лораном и другими известными личностями.

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