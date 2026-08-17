В Баку на некоторых направлениях зафиксированы пробки

На некоторых дорогах Баку наблюдается транспортная загруженность.

Как передает 1news.az, об этом заявил Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ).

В настоящее время ситуация на дорогах следующая:

Приозерная дорога №1 - в направлении проспекта Зии Буниятова; Бакинско-Сумгайытское шоссе - в направлении станции метро "20 Января"; улица Афияддина Джалилова - в направлении улицы Юсифа Сафарова; шоссе Сабунчу - Забрат - в направлении станции метро "Кёроглу"; улица Узеира Гаджибейли - до пересечения с проспектом Азадлыг.

На указанных направлениях наблюдается затруднение движения транспорта.