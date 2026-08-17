В Баку на некоторых направлениях зафиксированы пробки
На некоторых дорогах Баку наблюдается транспортная загруженность.
Как передает 1news.az, об этом заявил Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ).
В настоящее время ситуация на дорогах следующая:
- Приозерная дорога №1 - в направлении проспекта Зии Буниятова;
- Бакинско-Сумгайытское шоссе - в направлении станции метро "20 Января";
- улица Афияддина Джалилова - в направлении улицы Юсифа Сафарова;
- шоссе Сабунчу - Забрат - в направлении станции метро "Кёроглу";
- улица Узеира Гаджибейли - до пересечения с проспектом Азадлыг.
На указанных направлениях наблюдается затруднение движения транспорта.
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