В этот день жители Азербайджана смогут наблюдать лунное затмение

28 августа произойдет второе лунное затмение 2026 года — на этот раз Луна пройдет лишь через часть земной тени, в результате чего будет наблюдаться частное лунное затмение.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на кафедру астрофизики физического факультета Бакинского государственного университета.

Одна часть Луны окажется в тени, тогда как другая останется освещенной.

Полутеневое лунное затмение начнется 28 августа в 05:23:55, а частное — в 06:33:48. Максимальная фаза затмения наступит в 08:12:53. Частное затмение завершится в 09:51:55, а полутеневое — в 11:01:41.

Затмение будет видно на территории Европы, Африки, Азии и Америки. С территории Азербайджана можно будет наблюдать лишь часть полутеневого затмения — с 05:23 до 05:55, то есть до захода Луны.