Главу азербайджанской диаспоры Москвы депортировали из России

Руководитель азербайджанской диаспоры в Москве Бахтияр Гасанов депортирован из России.

Как сообщает российское бюро АПА, Бахтияр Гасанов был доставлен из центра временного содержания мигрантов, где он находился некоторое время, в аэропорт и депортирован из Российской Федерации.

Отметим, что гражданство Российской Федерации председателя Азербайджанской национально-культурной автономии в Москве Бахтияра Гасанова было аннулировано в прошлом году. В июне этого года он был задержан правоохранительными органами и помещён в центр временного содержания мигрантов.