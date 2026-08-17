Армения и Индия обсудили военно-техническое сотрудничество

Министр обороны Армении Сурен Папикян обсудил с секретарем Минобороны Индии Раджешем Кумаром Сингхом сотрудничество в сфере обороны.

Как сообщает пресс-служба армянского военного ведомства, встреча состоялась в понедельник в Ереване.

Стороны рассмотрели вопросы, касающиеся армяно-индийского взаимодействия в сфере обороны, в том числе военно-технического сотрудничества.

В последние годы Индия стала ключевым поставщиком оружия для Вооруженных сил Армении. Как ранее писали индийские СМИ, в 2022–2023 годах стороны заключили контракты на сотни миллионов долларов. В рамках соглашений Нью-Дели уже передал или готовится передать Армении реактивные системы залпового огня, самоходные гаубицы, системы ПВО и различные боеприпасы.

Источник: Sputnik Армения