Медведев: Литва исчезнет с карты мира в случае конфликта с Россией
В случае военного конфликта с Россией Литва исчезнет с карты мира.
Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в «Максе».
По его словам, если пятая статья договора о создании НАТО, в которой закреплен принцип коллективной обороны, будет исполнена, то это приведет к глобальной катастрофе планетарного масштаба. «Они не дураки. Но Литва исчезнет с карты мира [в случае военного конфликта с Россией]», — заявил он.
Он также подчеркнул, что Москве придется реагировать, если Вильнюс решит отказаться от безъядерного статуса.
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