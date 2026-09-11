Медведев: Литва исчезнет с карты мира в случае конфликта с Россией

В случае военного конфликта с Россией Литва исчезнет с карты мира.

Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в «Максе».

По его словам, если пятая статья договора о создании НАТО, в которой закреплен принцип коллективной обороны, будет исполнена, то это приведет к глобальной катастрофе планетарного масштаба. «Они не дураки. Но Литва исчезнет с карты мира [в случае военного конфликта с Россией]», — заявил он.

Он также подчеркнул, что Москве придется реагировать, если Вильнюс решит отказаться от безъядерного статуса.