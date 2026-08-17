В Ереване заявили, что ожидают решения проблем с ОДКБ

Армения ожидает решения проблемных вопросов с ОДКБ несмотря на то, что "точка невозврата" уже пройдена, заявил депутат парламента республики, член возглавляемой премьером Николом Пашиняном партии "Гражданский договор" Артур Ованнисян.

"Армения выскажет свою позицию по вопросу исключения страны из ОДКБ тогда, когда подобные обсуждения будут и решения будут приняты. На данный момент таковых нет. Наше решение на данный момент - заморозить членство в ОДКБ, надеясь, что возникшие проблемы все еще в каком-то проценте имеют возможность решиться. Если нет, то мы будем действовать в соответствии с государственными интересами Армении", - сказал Ованнисян журналистам в понедельник.

По его словам, Армения де-факто не является членом ОДКБ, а организация не является гарантом безопасности республики.

"Что будет потом, посмотрим. Но считаю, что в каком-то смысле точку невозврата мы прошли, однако от всех наших партнеров мы ожидаем, что они дадут оценки, соответствующие реальности", - сказал депутат.

Он также заявил, что Армения не обсуждает вопрос членства в другой организации безопасности.

Ранее Пашинян говорил, что Ереван заморозил свое участие в ОДКБ, а причиной принятия данного решения стала ситуация, когда "ОДКБ не выполнила свои обязательства по обеспечению безопасности Республики Армения".

В июне премьер заявлял, что республика примет к сведению, если страны-члены ОДКБ решат исключить Армению из организации.

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал, что страны ОДКБ договорились рассмотреть применение к Армении соответствующей статьи устава организации из-за неуплаты Ереваном взносов более двух лет.

Источник: INTERFAX.RU