Имя нашего соотечественника увековечили в Канаде — ФОТО

Выпускник престижного Университета Торонто Эмиль Керимов, окончивший программу инженерных наук, внес значительный вклад в развитие образования.

Об этом на своей странице в Facebook написала руководитель пресс-службы Государственного комитета по работе с диаспорой Васила Вахидгызы.

По ее словам, Эмиль Керимов сделал пожертвование университету, поддержав развитие образования и создание новых возможностей для будущих поколений.

«Благотворительная инициатива Эмиля Керимова получила высокую оценку, а его имя в знак признания вклада в развитие образования было увековечено на специальной каменной плите, установленной на территории Университета Торонто. На этой плите высечены имена людей, внесших значительный вклад в развитие науки и образования.

Пример Эмиля Керимова — это не только свидетельство его привязанности к своему университету, но и подтверждение успешной интеграции азербайджанцев, добившихся успеха за рубежом, в общество», - написала она.