Yonhap: КНДР запустила баллистические ракеты в направлении Японского моря

В субботу, 12 сентября, Северная Корея осуществила запуск нескольких баллистических ракет малой дальности в направлении Японского моря.

По информации агентства Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, пуски были зафиксированы из района Вонсана около 05:20 по местному времени (00:20 по бакинскому времени).

Снаряды пролетели около 250 километров и упали в акватории моря. По данным источников, Пхеньян, предположительно, отработал серии последовательных пусков баллистических ракет «Хвасон-11» и реактивных систем залпового огня калибра 600 мм. Южнокорейские и американские военные совместно анализируют точные характеристики запущенных боеприпасов.

Вооруженные силы КНДР провели испытания спустя день после завершения совместных военных учений Южной Кореи, США и Японии. В Индо-Тихоокеанском командовании ВС США заявили, что ведут плотные консультации с союзниками в регионе, подчеркнув, что данный запуск не представляет непосредственной угрозы для американской территории и её партнеров.