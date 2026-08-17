Россия усилит слежку за поездками своих граждан за рубеж

Российские власти усилят контроль за перемещениями россиян на всех видах транспорта дальнего следования по стране и за границу, на проект соответствующего приказа Минтранса обратила внимание «Вёрстка».

С 2024 года в России уже действует приказ Минтранса, согласно которому в стране ведутся автоматизированные централизованные базы персональных данных о пассажирах и экипаже транспортных средств. Информацию туда передают перевозчики и компании по бронированию билетов.

Уже сейчас они должны передавать данные о покупке билетов, возврате средств, переоформлении, посадке и высадке пассажиров, отправлении или отмене отправки транспорта, а также ещё о ряде операций в течение 15 минут после регистрации этих сведений в своих системах, если речь идёт о самолёте или поезде, и в течение 30 минут при перевозках автомобильным, морским или внутренним водным транспортом.

Но сейчас речь идёт только о плановой отправке транспорта или посадке пассажира. В новом проекте приказа, который «Вёрстка» обнаружила на портале нормативно-правовых актов и который должен заменить действующий документ, отдельно прописывается, что передавать придётся как плановые сведения, так и фактические, как о регулярных, так и о заказных (чартерных) рейсах.

Также в случае с авиарейсами перевозчики будут дополнительно передавать данные о пересадках и параметры багажа. Кроме того, у каждой поездки на всех видах транспорта появится свой уникальный код.

Как и сейчас, в автоматизированные базы продолжат передавать личные номера телефонов и адреса электронной почты пассажиров, логины и хеш-значения паролей для личных кабинетов пассажиров, IP-адреса и номера портов, с которых передавалась информация при оформлении билета, и сведения о банковских картах и счетах, использованных для покупки (например, последние четыре цифры карты или счёта).