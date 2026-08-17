Армянские аграрии требуют от властей решения проблемы с экспортом

Фермеры Армавирской области перекрыли дорогу возле села Ханджян, требуя решить проблему с реализацией персиков и другой сельхозпродукции.

По словам участников акции, урожай портится, а предлагаемые закупочные цены не покрывают их затрат.

«Проблема очевидна, но ее не решают. Урожай портится, поэтому медлить с закупками нельзя. Сельчане несут большие потери, и замалчивать ситуацию невозможно», — заявил один из участников акции.

На место приехал глава общины Армавир Варшам Саркисян. Он заявил, что некоторые участники протеста пытаются политизировать проблему. По его словам, фермеров приглашали обсудить сложившуюся ситуацию, однако они отказались от встречи и после этого перекрыли дорогу.

Сельчане с этим не согласились. Они утверждают, что встреча в областной администрации состоялась, однако конкретного решения найти не удалось.

Саркисян сообщил, что достигнута договоренность о закупке части урожая производителями сухофруктов, а остальной продукции — местными закупщиками.

Фермеры, в свою очередь, заявили, что закупочные цены слишком низкие. По их словам, персики для экспорта у них принимают примерно по 100 драмов ($0,25) за килограмм.

«Такая цена нам невыгодна. Правительство выплачивает экспортерам 250 драмов за килограмм, а у нас они покупают по 100 драмов. Это немыслимо. Лучше бы продукцию напрямую закупали у нас хотя бы по 150 драмов», — сказал один из участников акции.

Проблемы с реализацией урожая возникли на фоне ограничений на поставки ряда категорий армянской продукции в Россию. Россельхознадзор объяснял их претензиями к качеству и безопасности товаров.

Ограничения вводились поэтапно. С 22 мая был запрещен ввоз цветов, с 30 мая — свежих томатов, огурцов, перца, зелени и клубники. Со 2 июня ограничения распространились на косточковые культуры и свежий виноград, с 3 июня — на семечковые культуры, баклажаны, картофель и сухофрукты, а с 12 июня — на всю подкарантинную продукцию.

Кроме того, со 2 июня была приостановлена сертификация живой рыбы и рыбной продукции для экспорта в Россию, а с 27 июля ограничены поставки армянской молочной продукции.

Источник: Sputnik Армения