 77-летняя Алла Пугачёва впервые приехала в Турцию - ВИДЕО | 1news.az | Новости
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77-летняя Алла Пугачёва впервые приехала в Турцию - ВИДЕО

First News Media20:20 - Сегодня
77-летняя Алла Пугачёва впервые приехала в Турцию - ВИДЕО

77-летняя Алла Пугачёва впервые в жизни приехала в Турцию. Певица вместе с супругом Максимом Галкиным проводит время в Стамбуле, а кадрами поездки юморист поделился в соцсетях.

На видео Алла Борисовна сидит за столом у панорамных окон и беседует с мужем. Певица призналась, что, несмотря на многолетнюю гастрольную жизнь, прежде ни разу не бывала в Турции.

После разговора Галкин перевёл камеру на открывающуюся перед ними панораму Стамбула и Босфора. Судя по ролику, супруги остановились в месте с видом на историческую часть города.

 


 

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