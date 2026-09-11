77-летняя Алла Пугачёва впервые приехала в Турцию - ВИДЕО

77-летняя Алла Пугачёва впервые в жизни приехала в Турцию. Певица вместе с супругом Максимом Галкиным проводит время в Стамбуле, а кадрами поездки юморист поделился в соцсетях.

На видео Алла Борисовна сидит за столом у панорамных окон и беседует с мужем. Певица призналась, что, несмотря на многолетнюю гастрольную жизнь, прежде ни разу не бывала в Турции.

После разговора Галкин перевёл камеру на открывающуюся перед ними панораму Стамбула и Босфора. Судя по ролику, супруги остановились в месте с видом на историческую часть города.



