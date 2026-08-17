Султан Брунея лишил невестку титулов за неподобающее поведение

Султан Брунея Хассанал Болкиах лишил одну из невесток всех титулов за неподобающее поведение.

Об этом сообщил портал news.com.au.

Согласно его данным, 33-летнюю Пенгиран Рабиатул Адавию — супругу принца Абдула Малика — обвинили в неуважительном отношении к 80-летнему султану, дольше всех правящему монарху в мире. Он правит страной более 58 лет.

В заявлении Канцелярии Великого камергера не уточняется, какой проступок совершила невестка, который сочли недостойным супруги члена монаршей семьи.

Решение султана не повлияло на титулы ее детей — 10-летней принцессы Мутии, 8-летней принцессы Фатхийи, 6-летней принцессы Халиши и 16-месячной принцессы Набилы.