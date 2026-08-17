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Султан Брунея лишил невестку титулов за неподобающее поведение

First News Media14:40 - Сегодня
Султан Брунея лишил невестку титулов за неподобающее поведение

Султан Брунея Хассанал Болкиах лишил одну из невесток всех титулов за неподобающее поведение.

Об этом сообщил портал news.com.au.

Согласно его данным, 33-летнюю Пенгиран Рабиатул Адавию — супругу принца Абдула Малика — обвинили в неуважительном отношении к 80-летнему султану, дольше всех правящему монарху в мире. Он правит страной более 58 лет.

В заявлении Канцелярии Великого камергера не уточняется, какой проступок совершила невестка, который сочли недостойным супруги члена монаршей семьи.

Решение султана не повлияло на титулы ее детей — 10-летней принцессы Мутии, 8-летней принцессы Фатхийи, 6-летней принцессы Халиши и 16-месячной принцессы Набилы.

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