Azerbaijan Airlines успешно выполнила первый рейс в Атырау - PHOTO

Azerbaijan Airlines, входящая в состав AZCON Holding, успешно выполнила первый рейс в город Атырау, Казахстан.

Новый маршрут стал очередным важным шагом в дальнейшем расширении воздушного сообщения между Азербайджаном и Казахстаном, развитии деловых и туристических поездок, а также укреплении экономического и гуманитарного сотрудничества между двумя странами, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу ЗАО Azerbaijan Airlines.

Рейсы по маршруту Баку–Атырау–Баку будут выполняться четыре раза в неделю - по понедельникам, вторникам, пятницам и воскресеньям. Новое направление предоставит пассажирам возможность комфортно и без пересадок путешествовать в Атырау, который является одним из ключевых экономических центров Западного Казахстана.

Казахстан занимает важное место в международной маршрутной сети Azerbaijan Airlines. Учитывая растущую мобильность между двумя странами и спрос на рынке, авиакомпания последовательно расширяет географию полетов в Казахстане. Тем самым национальный авиаперевозчик предлагает пассажирам больше возможностей для выбора и комфортных путешествий, одновременно способствуя развитию воздушного сообщения между Азербайджаном и Центральной Азией.

Приобрести билеты на рейсы в Атырау можно на официальном сайте www.azal.az, в мобильном приложении AZAL, в кассах авиакомпании и у аккредитованных агентств.