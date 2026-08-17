Площади в центре Баку присвоили имя Тараса Шевченко

Площади в центре Баку присвоено имя украинского поэта и писателя Тараса Шевченко.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на источник, она расположена в Насиминском районе столицы - на пересечении проспекта Азадлыг и улицы Аббасгулу Аги Бакиханова.

Именно на этой территории находится памятник Тарасу Шевченко.

Отметим, что памятник был открыт в 2008 году. В церемонии приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и тогдашний президент Украины Виктор Ющенко.

Памятник высотой 3,5 метра, автором которого является украинский скульптор Игорь Гречаник, выполнен из бронзы.