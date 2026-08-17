Премьер Великобритании переписывался с фейковым советником Трампа

Премьер-министр Великобритании Энди Бернэм обменивался сообщениями с человеком, который выдавал себя за одного из ближайших советников президента США Дональда Трампа, сообщило Politico со ссылкой на четырех чиновников.

По данным издания, собеседник Бернэма представлялся руководителем аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс. Позднее британский премьер заподозрил, что контакт является фейковым.

Один из источников Politico сообщил, что уже после прихода Бернэма на Даунинг-стрит стороны обменялись «несколькими сообщениями», которые «не имели никакого значения». В канцелярии премьера отказались комментировать ситуацию, сославшись на вопросы национальной безопасности.

Инцидент вызвал обеспокоенность британского посольства в Вашингтоне, которое обратилось по этому поводу к Белому дому. В правительстве Великобритании опасаются, что телефон Уайлс мог быть взломан.

Как напоминает Politico, в 2025 г. Белый дом и ФБР начали расследование после того, как сенаторы, губернаторы и руководители американских компаний получили сообщения и звонки от человека, выдававшего себя за главу аппарата Трампа. Тогда The Wall Street Journal сообщала, что Уайлс рассказала знакомым о взломе контактов в ее телефоне.

Бернэм официально вступил в должность премьер-министра Великобритании 20 июля, после того как король Чарльз III поручил ему сформировать новое правительство.

Источник: Ведомости