США и Иран согласились продлить 60-дневное перемирие

Соединенные Штаты и Иран достигли договоренности о продлении 60-дневного режима прекращения огня.

Об этом сообщил саудовский телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

"Поступила информация о согласии на продление 60-дневного перемирия между Ираном и США", — указали собеседники телеканала. Они также отметили, что "срок, предусмотренный меморандумом о взаимопонимании, который подписали США и Иран в минувшем июне, истекает сегодня".

Источник: ТАСС