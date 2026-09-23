Зеленский: если Россия продолжит атаки на энергетические системы Украины, ее ждет тяжелая зима

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Россия продолжит атаки на энергетическую инфраструктуру его страны, то Москва также столкнется с тяжелой зимой.

Как сообщают украинские СМИ, Зеленский заявил об этом во время выступления на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Украинцы понимают, что эта зима может быть для нас очень суровой. В ответ у нас не останется иного выбора, кроме как сделать эту зиму болезненной и для России», — заявил президент Украины.

По словам Зеленского, если Россия продолжит атаки на энергетические системы и теплоснабжение Украины, Киев ответит на это. Он подчеркнул, что именно поэтому до наступления зимы важно предпринять шаги в направлении деэскалации.

Президент Украины также добавил, что его страна не выбирала войну, а защищает себя.