Эрдоган: Надеемся, что движение по Ормузу будет бесплатным

Турция выступает за скорейшее мирное решение конфликта вокруг Ирана.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью Al Jazeera.

Эрдоган отметил, что закрытие Ормузского пролива создает серьезные проблемы:

«Необходимо как можно скорее открыть это движение и восстановить мировой поток нефти. Он не должен прекратиться. Мы выступаем за это, и Иран также выступает за это. Мы надеемся, что движение через Ормузский пролив будет открыто без взимания платы — это было бы гораздо более правильным решением. Бесплатное прохождение было бы очень благоприятным с точки зрения восстановления движения через пролив», — сказал он.

Источник: Hürriyet