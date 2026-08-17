В Армении пресекли фиктивный документооборот на $9 млн

Налоговые инспекторы Комитета госдоходов Армении выявили схему с использованием фиктивных компаний, через которые были выписаны счета-фактуры на сумму более $9 млн.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным КГД, компании регистрировались на лиц, фактически не занимавшихся предпринимательской деятельностью. Некоторые из них ранее были судимы.

Схема была двухступенчатой. Одни фиктивные компании выписывали счета-фактуры другим подставным фирмам, а те, в свою очередь, оформляли документы уже для реально работающих предприятий.

Полученные счета-фактуры использовались для искусственного увеличения расходов и налоговых вычетов по НДС, что позволяло компаниям занижать налогооблагаемую прибыль. В основном фиктивные документы оформлялись на строительные работы и продажу стройматериалов.

С ноября 2025 года по февраль 2026-го через эту схему были выписаны счета-фактуры на общую сумму 3,4 млрд драмов — более $9 млн. В результате, по данным КГД, от налогообложения было сокрыто 557 млн драмов, или чуть более $1,5 млн.

Сами фиктивные компании при этом занижали показатели в своей отчетности, чтобы не платить налоги по оформленным на бумаге, но фактически не совершавшимся сделкам.

Материалы проверки переданы в Следственный комитет Армении, где начато уголовное производство.

Ранее в Комитете госдоходов отмечали, что строительная отрасль остается одной из наиболее проблемных с точки зрения налогового контроля.

Источник: Sputnik Армения