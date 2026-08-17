Лавров: Япония перешла черту приличий в заявлениях о визите Путина на Курилы

Токио перешел черту приличий в неприемлемых заявлениях о визите президента РФ Владимира Путина на Курильские острова.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Наши японские коллеги, соседи, конечно, перешли черту приличий в своих совершенно неприемлемых заявлениях о том, что президент Российской Федерации не может посещать любую часть территории РФ», — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ганы Сэмюэлом Окудзето Аблаквой.

По его словам, посол Японии должен прийти в МИД, с ним поговорят о протесте из-за визита Путина на Итуруп и о подходе к его работе в России.

Источник: ТАСС