США «разбомбят Оман к чертям». Трамп пригрозил Маскату
США «разбомбят Оман к чертям», если Маскат встанет на пути урегулирования ситуации на Ближнем Востоке.
Об этом американский президент Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News.
При этом Трамп отметил, что Вашингтон не спешит в вопросе заключения соглашения с Тегераном. Тем не менее американская сторона поддерживает связь с руководством иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС) по неофициальным каналам, добавил политик.
17 августа саудовский телеканал Al Arabiya сообщил, что США и Иран готовы продлить 60-дневный режим прекращения огня.
Источник: Газета.ру
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