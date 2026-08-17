США «разбомбят Оман к чертям». Трамп пригрозил Маскату

США «разбомбят Оман к чертям», если Маскат встанет на пути урегулирования ситуации на Ближнем Востоке.

Об этом американский президент Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News.

При этом Трамп отметил, что Вашингтон не спешит в вопросе заключения соглашения с Тегераном. Тем не менее американская сторона поддерживает связь с руководством иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС) по неофициальным каналам, добавил политик.

17 августа саудовский телеканал Al Arabiya сообщил, что США и Иран готовы продлить 60-дневный режим прекращения огня.

Источник: Газета.ру